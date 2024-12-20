В одном из старейших скверов города частично вырубили деревья

В пресс-службе администрации объяснили, что деревья вырубили из-за строительства железнодорожной станции на улице Попова. Посадочная платформа будет высокой, а сам тип остановки — островной. «Проектом предусмотрены работы по замене зеленых насаждений, находящихся в полосе отвода ОАО “РЖД”. В последующем будут выполнены компенсационные посадки на близлежащих объектах озеленения», — уточнили в мэрии.

Сад им. Гоголя появился в Перми 1909 году, его обустроили к 100-летию со дня рождения писателя. После реконструкции сад им. Гоголя открыли в 2023 году, к юбилею Перми. В нем обновили дорожки, освещения, устроили живые изгороди, а также разместили спортивные и детские площадки.