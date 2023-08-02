В пермском сквере им. Гоголя установили газовые фонари

В Перми в сквере им. Гоголя установили настоящие газовые фонари. Сейчас с ними проводятся пуско-наладочные работы. Об этом сообщил глава Ленинского района краевого центра Александр Русанов в своем телеграмм-канале.

Кроме того, было уложено 3 000 кв. метров плитки на променадной части и дорожках, продолжается обустройство ливневых канализаций, на спортивной площадке появились тренажеры. Идут работы по озеленению: было уложено более 4 200 кв. метров рулонного газона, высажено 3 000 штук многолетних растений, 1 600 кустарников и 40 деревьев.

Благоустройство сквера завершится в конце августа.