Строительство центра Wildberries на Нестюковском тракте могут отложить

В Пермском крае планируется строительство логистического центра Wildberries. Его возведение на Нестюковском тракте в районе деревни Устиново компания анонсировала в 2023 году. В декабре инициатива маркетплейса получила статус приоритетного инвестпроекта.

Теперь Wildberries намерена отложить строительство в Пермском крае, сообщает «Коммерсант». Это может быть связано с изменением проекта в сфере противопожарной безопасности. Напомним, в январе на складе Wildberries под Санкт-Петербургом произошел крупный пожар. И, как полагают эксперты издания, теперь маркетплейс проводит дополнительную проверку систем безопасности и пожаротушения в проекте будущего пермского комплекса.

В самой компании пояснили, что строительство собственного центра в Пермском крае поможет оптимизировать цепочки поставок в регионе, и сейчас специалисты занимаются просчетом проекта.

Отметим, что возведение логистического центра Wildberries в Пермском крае было на намечено на 2023-2027 годы. За эти годы компания должна направить на реализацию проекта 8,5 млрд рублей. Строить комплекс планировали в три очереди, его общая площадь составит 170 тыс. м2.