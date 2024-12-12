Реновация территории под бывшим кинотеатром «Премьер» заинтересовала семь застройщиков

В пресс-службе министерства строительства рассказали, что 17 декабря в торгах будут участвовать несколько компаний из Екатеринбурга («Проспект Девелопмент», «Эталон Урал-1», «Премьер», «Рост и развитие»), две из Москвы («Строитель» и «Альфа»), одна из Перми («Мотовилихинский-11» входит в общество СтройПанельКомплект). Начальная стоимость лота составит 7,89 млн рублей.

Победитель аукциона должен будет расселить 26 многоквартирных ветхих и аварийных домов. Также застройщику нужно обеспечить новый микрорайон объектами необходимой социальной инфраструктуры, обновить дороги и инженерные сети.