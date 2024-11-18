18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Пространство у Мотовилихинского пруда планируют благоустроить

Территорию рядом с Мотовилихинским прудом в Перми ждет масштабное благоустройство. Там намерены организовать зону отдыха, которая будет востребована в любое время года. На выполнение проектно-изыскательных работ готовы выделять 14,9 млн рублей.

Техническое задание с сайта госзакупок

Площадь участка вокруг пруда, которую нужно благоустроить, превышает 4 га. На ней должна быть развита дорожно-тропиночная сеть, в том числе велодорожки, а также размещены детские игровые элементы, спортивное оборудование, пункты проката пляжного инвентаря, точки торговли и общепита. У Мотовилихинского пруда появятся общественные туалеты и урны, шезлонги, лежаки, питьевой фонтанчик и устройство для мытья ног.

В планах создать экомаршруты и тропы, которые пройдут по прилегающим к пруду территориям долин малых рек, а также арт-объекты в виде образов местной флоры и фауны. Проект благоустройства пространства у Мотовилихинского пруда должен быть готов к концу 2025 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: