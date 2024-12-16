18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

На достройку Чусовского моста нашли нового субподрядчика

Для достройки Чусовского моста в Перми начали искать субподрядчиков. Генеральный подрядчик ООО «Дом.59», который входит в Корпорацию развития Пермского края, начал размещать соответствующие закупки.

Дмитрий Махонин/Telegram

На монтаж автоматизированной системы управления дорожным движением выделят 559 млн рублей, а на надземный пешеходный переход — 27 млн рублей. По данным «Коммерсанта», контракты с одной компанией, которая займется всеми работами, уже заключили. Закончить их должны в конце февраля 2027 года.

Напомним, строительство Чусовского моста начали в 2018 году. Сооружение должны были возвести рядом со старым, а его реконструировать. В 2022 году новый мост открыли. Но работы на старом так и не начались. С компанией, которая должна была работать на Чусовском мосту, расторгли контракт.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: