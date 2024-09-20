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Территорию под бывшим кинотеатром «Премьер» будут застраивать: появился приказ о ее реновации

Shutterstock

Министерство строительства Пермского края опубликовало приказ о комплексном развитии территории жилой застройки вдоль улицы Куйбышева, на участке от Механошина до Белинского.

На этом месте под КРТ располагается бывший киноцентр «Премьер», а также 26 аварийных и ветхих домов и более 40 нежилых зданий. Общая площадь территории — 12 га.

Как пояснили в пресс-службе минстроя, с собственниками домов, не признанных аварийными, проводили встречи, собрания и консультация. Они самостоятельно принимали решение о том, будут ли их дома входить в границы территории под реновацию.

В рамках КРТ построят многоквартирные жилые дома переменной этажности, а также создадут необходимую инфраструктуру. Застройщик должен будет возвести детские сады на 300 мест, выделить участок под новый корпус школы №10, а также переустроить инженерные сети. Проект реновации должны реализовать в течение 12 лет с момента заключения контракта.

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