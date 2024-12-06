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Урбанистика

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Показываем, как будет выглядеть административный центр на набережной

В пресс-службе администрации Перми показали, как может выглядеть новый административный центр на набережной Камы. Проект предварительно одобрили на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Эдуард Соснин/Telegram

Административный комплекс планируют возвести на Монастырской, 2а. В нем разместят офисы, а также ресторан. Возле здания планируют построить парковку на 90 машино-мест.

«Проект не только улучшит деловую инфраструктуру города, но и станет важным элементом в облике нашей набережной», — объяснил глава города Эдуард Соснин. Теперь проект административного центра будет рассматривать краевой совет по предпринимательству.

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