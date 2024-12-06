Показываем, как будет выглядеть административный центр на набережной

Административный комплекс планируют возвести на Монастырской, 2а. В нем разместят офисы, а также ресторан. Возле здания планируют построить парковку на 90 машино-мест.

«Проект не только улучшит деловую инфраструктуру города, но и станет важным элементом в облике нашей набережной», — объяснил глава города Эдуард Соснин. Теперь проект административного центра будет рассматривать краевой совет по предпринимательству.