На набережной планируют построить комплекс с ресторанами и офисами

Инвестиции в проект составят около 185 млн рублей. Начать строительство планируют уже в этом году, закончить — в 2025-м.

По данным «Коммерсанта», проект претендует на статус инвестиционного. Инициативу построить новый бизнес-центр на набережной будут обсуждать на днях на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Информационный обзор редакции.