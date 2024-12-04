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Урбанистика

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На набережной планируют построить комплекс с ресторанами и офисами

На набережной Перми планируют построить здание, в котором будут рестораны и офисы. Оно разместится на Монастырской, 2а. Возле него намерены возвести двухуровневую парковку на 90 мест.

Дмитрий Махонин/Telegram

Инвестиции в проект составят около 185 млн рублей. Начать строительство планируют уже в этом году, закончить — в 2025-м.

По данным «Коммерсанта», проект претендует на статус инвестиционного. Инициативу построить новый бизнес-центр на набережной будут обсуждать на днях на заседании городского совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.

Информационный обзор редакции.

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