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Урбанистика

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В Камской долине планируют построить теннисный парк

К преображению Камской долины в Перми подключится еще одна компания. Кроме новых домов, которые будут возводить в рамках комплексного развития территорий, и аквапарка, в микрорайоне планируют построить теннисный парк.

Freepik

На участке площадью 2 га на Маршала Жукова за автосалонами намерены возвести три открытых корта, площадки для волейбола и падл-тенниса. На первом этаже самого здания откроются офисы, кафе, спортивные магазины, на втором — универсальный спортзал.

Как сообщает «Коммерсант», проект может получить статус приоритетного инвестиционного. В него планируют вложить 303 млн рублей. Начать строительство планируют в 2024 году, закончить — в 2028-м.

Информационный обзор редакции.

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