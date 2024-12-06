В Камской долине планируют построить теннисный парк

На участке площадью 2 га на Маршала Жукова за автосалонами намерены возвести три открытых корта, площадки для волейбола и падл-тенниса. На первом этаже самого здания откроются офисы, кафе, спортивные магазины, на втором — универсальный спортзал.

Как сообщает «Коммерсант», проект может получить статус приоритетного инвестиционного. В него планируют вложить 303 млн рублей. Начать строительство планируют в 2024 году, закончить — в 2028-м.

Информационный обзор редакции.