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Урбанистика

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На шоссе Космонавтов планируют снести несколько магазинов и ТЦ

В Перми планируют снести несколько торговых центров и магазинов, которые находятся рядом с местом, где будут строить транспортную развязку. В суд направили пять исков с просьбой признать эти объекты самовольными постройками.

Shutterstock

Речь о постройках на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240. По данным «Коммерсанта», документы на право собственности зданий были оформлены с нарушением порядка.

Напомним, транспортная развязка должна появиться на шоссе Космонавтов в развязки в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Для этого планируют снести строения на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку.

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