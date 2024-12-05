На шоссе Космонавтов планируют снести несколько магазинов и ТЦ

Речь о постройках на шоссе Космонавтов, 172, 186, 188 и 240. По данным «Коммерсанта», документы на право собственности зданий были оформлены с нарушением порядка.

Напомним, транспортная развязка должна появиться на шоссе Космонавтов в развязки в двух уровнях на пересечении с улицами Промышленной и Оверятской. Для этого планируют снести строения на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку.