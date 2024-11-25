Проект медцентра на улице Пушкина прошел экспертизу

Строительство медицинского центра получило статус приоритетного весной 2023 года. Объем вложений составит 320 млн рублей. По плану здание будущего медицинского центра будет пятиэтажным. Закончить строительство намерены были в 2026 году.

Изначально в новом медцентре должен был открыться центр исследования мозга. Но сейчас концепция другая. По данным «Коммерсанта», в центре собираются оказывать стоматологические услуги, лечить ЛОР-заболевания и восстанавливать волосяной покров головы.