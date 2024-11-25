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Урбанистика

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Проект медцентра на улице Пушкина прошел экспертизу

Проект лечебно-диагностического центра на улице Пушкина, 30 получил положительное заключение госэкспертизы. Здание будет располагаться рядом с объектом культурного наследия  римско-католическим костелом, поэтому высоту согласовали с инспекцией по охране объектов культурного наследия.

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Строительство медицинского центра получило статус приоритетного весной 2023 года. Объем вложений составит 320 млн рублей. По плану здание будущего медицинского центра будет пятиэтажным. Закончить строительство намерены были в 2026 году.

Изначально в новом медцентре должен был открыться центр исследования мозга. Но сейчас концепция другая. По данным «Коммерсанта», в центре собираются оказывать стоматологические услуги, лечить ЛОР-заболевания и восстанавливать волосяной покров головы.

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