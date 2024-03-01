Инвестиции в медцентр на Пушкина могут вырасти до 320 миллионов рублей

Проект строительства медицинского центра на Пушкина, 30 в Перми может претерпеть изменения.

Инвестор лечебно-диагностического объекта планирует увеличить его площадь и вместе с ней финансовые вложения. Этот вопрос обсуждался на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Компания «ЭКСПО Проперти», выступающая инвестором приоритетного проекта, предложила скорректировать площадь будущего медицинского центра с 1,5 тыс. м2 до 4 тыс. м2.

По данным издания «Коммерсант», сумма проекта увеличится с ранее заявленных 80 млн рублей до 320 млн рублей. Число этажей вырастет с двух до пяти (появится подвальное помещение). Объект планировали возвести до 2026 года.