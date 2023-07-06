«Актерский дом» на Попова, 57 в Перми пока не будут сносить

«Актерский дом» на улице Попова, 57 сносить пока не будут. Ленинский районный суд Перми признал распоряжение городской администрации о признании многоквартирного дома аварийным — незаконным. В связи с этим дом нельзя включить в программу расселения. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на администрацию Перми.

Напомним, в прошлом году администрация Перми утвердила новую планировку квартала около Центрального рынка. Согласно новой планировке территории, запланировано строительство нового проезда между улицами Луначарского и Пушкина и снос «Актерского дома».