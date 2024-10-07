Появились фотографии из нового отеля Radisson у Коммунального моста: показываем виды из него (и не только!)

Стало известно, на каком этапе строительства находится отель Radisson на Монастырской у Коммунального моста. Его возводят в рамках проекта многофункционального центра «Эспланада».
Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин, работы в номерном фонде уже закончились, а прилегающую территорию благоустроили. Часть помещений находятся в стадии предчистовой отделки, оператор отеля оформит их в корпоративном стиле. Сейчас Radisson проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.
В новом отеле уровня «пять звезд» будут 156 номеров, включая люкс и президентский, а также ресторан, SPA-комплекс, фитнес-зал и панорамный вид на город.
Напомним, работы выполняет ООО «Проспект Пермь», эта же компания возвела ТЦ iMALL. Строительство и отделку фасада здания закончили летом 2024 года.
Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.
Комментарии (0)