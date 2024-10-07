Появились фотографии из нового отеля Radisson у Коммунального моста: показываем виды из него (и не только!)

В новом отеле уровня «пять звезд» будут 156 номеров, включая люкс и президентский, а также ресторан, SPA-комплекс, фитнес-зал и панорамный вид на город.

Напомним, работы выполняет ООО «Проспект Пермь», эта же компания возвела ТЦ iMALL. Строительство и отделку фасада здания закончили летом 2024 года.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.