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Урбанистика

Появились фотографии из нового отеля Radisson у Коммунального моста: показываем виды из него (и не только!)

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Стало известно, на каком этапе строительства находится отель Radisson на Монастырской у Коммунального моста. Его возводят в рамках проекта многофункционального центра «Эспланада».

Как рассказал в своем телеграм-канале глава города Эдуард Соснин, работы в номерном фонде уже закончились, а прилегающую территорию благоустроили. Часть помещений находятся в стадии предчистовой отделки, оператор отеля оформит их в корпоративном стиле. Сейчас Radisson проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.

В новом отеле уровня «пять звезд» будут 156 номеров, включая люкс и президентский, а также ресторан, SPA-комплекс, фитнес-зал и панорамный вид на город.

Напомним, работы выполняет ООО «Проспект Пермь», эта же компания возвела ТЦ iMALL. Строительство и отделку фасада здания закончили летом 2024 года.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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