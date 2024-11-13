18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Первый этап нового моста через Каму пообещали закончить в 2025 году

Первый этап строительства нового моста через Каму в Перми должны завершить в 2025 году. О планах рассказал на заседании правительства министр транспорта Сергей Вешняков.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Первый этап включает расширение участка кругового движения, чтобы увязать его с вновь построенными объектами. Пока подрядчики занимаются подготовительными работами. В них входят переустройство существующих инженерных коммуникаций. Сами строительные работы начнут в 2025 году.

Напомним, третий мост через Каму будут возводить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. В рамках проекта на правом берегу построят развязки на пересечении Докучаева, дороги Дружбы, Спешилова и Якутской, а также реконструируют кольцо в Сосновом бору. У моста будет четыре полосы, велодорожки и тротуары. Его стоимость оценили в 77,5 млрд рублей. Полностью новый мост должен быть достроен до 2030 года.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: