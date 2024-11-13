Первый этап нового моста через Каму пообещали закончить в 2025 году

Первый этап включает расширение участка кругового движения, чтобы увязать его с вновь построенными объектами. Пока подрядчики занимаются подготовительными работами. В них входят переустройство существующих инженерных коммуникаций. Сами строительные работы начнут в 2025 году.

Напомним, третий мост через Каму будут возводить в створе улицы Окулова с выходом на площадь Гайдара. В рамках проекта на правом берегу построят развязки на пересечении Докучаева, дороги Дружбы, Спешилова и Якутской, а также реконструируют кольцо в Сосновом бору. У моста будет четыре полосы, велодорожки и тротуары. Его стоимость оценили в 77,5 млрд рублей. Полностью новый мост должен быть достроен до 2030 года.