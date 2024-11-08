Логистический центр Ozon откроется в середине ноября под Пермью

В середине ноября в Култаево откроется первая очередь логистического центра маркетплейса Ozon. Пока его площадь составит 40 тыс. м2, осенью 2025 года она должна вырасти в два раза.

Как рассказали в пресс-службе Ozon, открытие логистического центра в Пермском крае позволит сократить сроки доставки некоторых товаров до одного дня. Известно, что инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру фулфилмент-центра превысили 4,2 млрд руб. Его открытие создаст около 1 тыс. рабочих мест для жителей Пермского края.

Напомним, строительство логистического центра Wildberries на Нестюковском тракте в районе деревни Устиново анонсировали в 2023 году. Его планировали открыть до 2027 года.

Информационный обзор редакции.