18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Логистический центр Ozon откроется в середине ноября под Пермью

Freepik

В середине ноября в Култаево откроется первая очередь логистического центра маркетплейса Ozon. Пока его площадь составит 40 тыс. м2, осенью 2025 года она должна вырасти в два раза.

Как рассказали в пресс-службе Ozon, открытие логистического центра в Пермском крае позволит сократить сроки доставки некоторых товаров до одного дня. Известно, что инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру фулфилмент-центра превысили 4,2 млрд руб. Его открытие создаст около 1 тыс. рабочих мест для жителей Пермского края.

Напомним, строительство логистического центра Wildberries на Нестюковском тракте в районе деревни Устиново анонсировали в 2023 году. Его планировали открыть до 2027 года.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: