18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Проект строительства водного курорта рядом с городским пляжем отстал от графика

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Строительство водно-оздоровительных комплексов в Пермском крае может затянуться. Краевые власти лишили проект компании «Юга-Пермь» статуса «приоритетный инвестиционный» (ПИП). Он дает компаниям право на налоговые льготы, предоставление участка в аренду без торгов, административное сопровождение проекта.

Причиной снятия статуса ПИП стало отставание от графика. Как сообщает «Коммерсант», компания не смогла соблюсти сроки «дорожной карты» по согласованию концепции площадок под комплексы и подготовки межевого плана для образования земельных участков.

Напомним, «Юга» должна была построить сразу два всесезонных водно-оздоровительных комплекса: в Перми, возле городского пляжа, и в Березниках. В них работали бы круглогодичные закрытые и открытые бассейны, бани, сауны с предоставлением косметических и спа-услуг. Завершить строительство планировали к 2039 году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: