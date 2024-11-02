Проект строительства водного курорта рядом с городским пляжем отстал от графика

Строительство водно-оздоровительных комплексов в Пермском крае может затянуться. Краевые власти лишили проект компании «Юга-Пермь» статуса «приоритетный инвестиционный» (ПИП). Он дает компаниям право на налоговые льготы, предоставление участка в аренду без торгов, административное сопровождение проекта.

Причиной снятия статуса ПИП стало отставание от графика. Как сообщает «Коммерсант», компания не смогла соблюсти сроки «дорожной карты» по согласованию концепции площадок под комплексы и подготовки межевого плана для образования земельных участков.

Напомним, «Юга» должна была построить сразу два всесезонных водно-оздоровительных комплекса: в Перми, возле городского пляжа, и в Березниках. В них работали бы круглогодичные закрытые и открытые бассейны, бани, сауны с предоставлением косметических и спа-услуг. Завершить строительство планировали к 2039 году.