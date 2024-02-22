Водный курорт в Камской долине должны открыть к 2026 году

В Камской долине власти задумали построить водный курорт. Это будет оздоровительный комплекс с пляжной и парковой зонами.

Проект под названием «Развитие мест отдыха у Камы» предусматривает строительство водно-оздоровительного комплекса с открытыми бассейнами и SPA-зоной, а также четырехэтажной гостиницы. По плану объекты должны быть готовы к 2026 году. А далее поэтапно будут открываться места для массового отдыха у воды и благоустроенный природный парк.

Весь проект рассчитан до 2035 года. Его должны реализовать силами инвестора – компании «ЮГА-Пермь». В строительстве также будут участвовать городская и районная администрации и краевое правительство. Объем финансирования составит порядка 2,2 млрд рублей.