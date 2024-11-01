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Урбанистика

В минтрансе рассказали, какие работы возобновили на Чусовском мосту

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Строительство на одном из самых долгожданных объектов — Чусовском мосту в Перми — возобновлено. Работы начались на старой и новой очередях, а также на подъездных путях.

Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта, пока организовывают заезды к строительной площадке и место складирования. Параллельно рабочие делают геодезическую разбивку трассы для того, чтобы смонтировать электрические сети и системы управления движением.

В районе станции Пальники подрядчики готовятся к строительству надземного пешеходного перехода. Он будет отвечать за дополнительную безопасность на этом участке дороги. Также идет передача Пермской концессионной компании земельного участка, где разместится техника и рабочая зона. Это позволит начать ключевые строительные работы на объекте.

Напомним, достроить Чусовской мост планируют к 2026 году. А практически через год проезд по новому дорожному объекту сделают платным.

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