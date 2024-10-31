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Урбанистика

Больше половины опор установили на подходах к новому ж/д мосту через Каму

Пресс-служба РЖД
Пресс-служба РЖД

Стало известно, как продвигаются работы по строительству нового железнодорожного моста в Перми. Больше половины опор (29 из 51) установлено на эстакадных подходах.

Сейчас рабочие монтируют пролетные строения и бетонируют опоры в русловой части. Готовы уже две, и еще четыре в работе, рассказали в пресс-службе РЖД. Всего их будет 13.

Пресс-служба РЖД

На правом берегу появился ж/д мост через Гайву, он соединит эстакадный подход моста через Каму со станции Кабельная. Параллельно на ней реконструируют ж/д пути контактную сеть.

Напомним, мостовой переход через Каму будет частью Северного железнодорожного обхода Перми. Он позволит организовать пропуск поездов в обход плотины ГЭС. Сдать мостовой переход через реку Каму планируют в 2028 году.

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