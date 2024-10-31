Больше половины опор установили на подходах к новому ж/д мосту через Каму

Стало известно, как продвигаются работы по строительству нового железнодорожного моста в Перми. Больше половины опор (29 из 51) установлено на эстакадных подходах.

Сейчас рабочие монтируют пролетные строения и бетонируют опоры в русловой части. Готовы уже две, и еще четыре в работе, рассказали в пресс-службе РЖД. Всего их будет 13.