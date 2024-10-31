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Урбанистика

В экопарке у Центрального рынка появится площадка для выгула собак

Городское зеленое строительство/ВКонтакте

В Перми продолжается благоустройство долины реки Данилиха у Центрального рынка. Сейчас рабочие монтируют металлокаркас конструкции переходов и кабельные линии. Параллельно устраивают настил переходов.

Городское зеленое строительство/ВКонтакте
Городское зеленое строительство/ВКонтакте

Как рассказали в «ГорЗеленСтрой», в экопарке готова большая часть велопешеходных дорожек. На завершающей стадии находятся спортивная и детская площадки. Она покрыта песком, так как это один из природных и экологичных материалов. В новом экопарке устроят площадку для выгула собак.

Напомним, в благоустройство долины реки Данилиха входит три участка: в районе Центрального рынка, в Серебрянском парке и сквер Каменских. Там появятся смотровые площадки, зоны рекреации, пешеходные и велосипедные дорожки.

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