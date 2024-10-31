В экопарке у Центрального рынка появится площадка для выгула собак

Как рассказали в «ГорЗеленСтрой», в экопарке готова большая часть велопешеходных дорожек. На завершающей стадии находятся спортивная и детская площадки. Она покрыта песком, так как это один из природных и экологичных материалов. В новом экопарке устроят площадку для выгула собак.

Напомним, в благоустройство долины реки Данилиха входит три участка: в районе Центрального рынка, в Серебрянском парке и сквер Каменских. Там появятся смотровые площадки, зоны рекреации, пешеходные и велосипедные дорожки.