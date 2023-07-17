Скейт-парк, детские зоны и площадка для собак: в Перми стартовала реконструкция парка культуры и отдыха «Балатово»

В парке культуры и отдыха «Балатово» в Черняевском лесу начался ремонт. Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», подготовительные работы по ремонту пространства начались в июне.

В рамках капитального ремонта парка запланирован целый комплекс работ, в том числе обновление дорожно-тропиночной сети. В парке планируется создать главную аллею и второстепенные прогулочные дорожки, выполнить устройство систем наружного освещения и видеонаблюдения, обустроить площадки для тихого отдыха с беседками, три детские и две спортивные зоны, скейт-парк, площадку для выгула собак.

Подрядчик также увеличит площадь сцены и танцевальной площади, установит дополнительные посадочные места, обустроит контейнерные площадки и модульные туалеты. Проектом предусмотрены пешеходные и велодорожки, установка малых архитектурных форм – скамеек и урн. Для маломобильных групп населения в парке появится тактильная плитка и мнемосхемы, а также скамьи.

Отмечается, что в ходе реконструкции здоровые деревья будут максимально сохранены, при этом аварийные — подлежат сносу. Запланирована высадка порядка 300 молодых деревьев и 4 тысяч кустарников.

Открыть обновленный парк для посещения планируется в 2024 году.