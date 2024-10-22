С компанией, которая должна заняться проектированием «Дома музыки», расторгли контракт

Проект театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» на территории Завода Шпагина должен быть готов к декабрю 2025 года. Но с выбором подрядчика возникли проблемы.

Конкурс выиграла компания из Новосибирска «Росинтсталпроект», которая предложила заняться разработкой за 61 млн рублей. Но, как сообщает «Новый компаньон», власти расторгли контракт с ней: подрядчик изучив документацию и технические особенности проекта, отказался от него. В итоге власти направили предложение о заключении контракта другой компании — казанскому «Совпро».

Напомним, для создания проекта нужно будет провести инженерные изыскания территории, подготовить эскизный проект и колерный паспорт фасадов, создать поэтажные планы с указанием площадей и техническим документом на помещения, сделать 3D-визуализацию и получить положительное заключение госэкспертизы. В здании расположатся фойе, места питания, гардероб, сувенирная лавка, большой зал на 1 тыс. человек, камерный малый зал с роялем.