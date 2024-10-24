Недостроенный крематорий решили обнести двухметровым забором

На въезде к недостроенному крематорию на Восточном кладбище установят шлагбаумы. Саму территорию оградят двухметровым забором из сетки.

На эти цели из бюджета выделят чуть больше 1 млн рублей. В техническом задании сказано, что работы нужно выполнить к 21 ноября 2024 года.

Напомним, весной власти Перми отказались от идеи достраивать крематорий на Восточном кладбище, так как проект уже устарел. Но была информация, что после конструктивного обследования будет принято решение, как использовать недострой. Новый крематорий будет быстровозводимым. Он появится на Северном кладбище.