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Урбанистика

Конструкции недостроенного крематория на Восточном кладбище обследуют

Пресс-служба администрации Перми

Недостроенный крематорий на Восточном кладбище на Сылвенском тракте будут обследовать. Проведение инструментально-технических работ позволят определить, в каком состоянии находятся конструктивные элементы здания.

Как сообщает Business Class, по результатам обследования власти примут решение о том, как в дальнейшем использовать недострой.

Вместо того, чтобы завершить работы со зданием крематория на Восточном кладбище, власти решили возвести новый на Северном. Причина — устаревшие проектные и инженерные решения, которые применяли более 10 лет назад при начале строительства. Также уже неактуально оборудование, указанное в проекте.

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