Пермская галерея объявила аукцион на 3,5 млн рублей на закупку оборудования и мебели

Пермская государственная художественная галерея объявила аукцион на поставку оборудования и мебели для нового здания. Общая стоимость контракта составляет 3,5 миллиона рублей.

Согласно техническому заданию, поставщику необходимо в период с 25 ноября по 6 декабря 2024 года доставить, собрать и установить 60 единиц товара. В том числе складские металлические стеллажи различного размера, производственные столы, тумбы для инструментов и верстаки.

Финансирование закупки осуществляется за счет субсидий. Гарантийный срок на поставляемое оборудование и мебель составляет 1 год.

Стоит отметить, что строительство нового здания Пермской художественной галереи близится к завершению. По словам губернатора Дмитрия Махонина, новое здание галереи на заводе Шпагина готово на 96%.

Напомним, новое здание Пермской художественной галереи возводят на территории завода Шпагина на Советской, 1. Строительство началось весной 2021 года. Площадь новой галереи будет в семь раз больше, чем в прошлой локации — здании Кафедрального собора. В комплексе новой галереи будут работать библиотека, детская зона, ремесленные мастерские и даже кафе в здании 19 века.