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Урбанистика

Девелопер ждет подтверждения о соответствии отеля Radisson проектной документации

Эдуард Соснин/Telegram

Девелопер отеля Radisson, который находится на улице Монастырская, готовится получить заключение о соответствии здания проектной документации. Этот документ гарантирует безопасную эксплуатацию объекта, сообщает Business Class с отсылкой на агентство инвестиционного развития.

В новом отеле недавно побывал глава города Эдуард Соснин. Тогда он рассказал, что Radisson проходит необходимые процедуры по вводу в эксплуатацию.

Отель намерены были открыть в 2024 году, хотя сроки несколько раз сдвигались. Строительство и отделку фасадов закончили летом.

Новый отель уровня «пять звезд» — вторая очередь многофункционального комплекса «Эспланада». Первой был ТЦ «iMall Эспланада», третьей станет конгресс-холл. Отель будет включать 156 номеров, включая люкс и президентский, а также ресторан Stoke, SPA-комплекс, фитнес-зал и панорамный вид на город.

Информационный обзор редакции.

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