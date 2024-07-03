Пушкинскую баню намерены реконструировать к 2027 году

Пушкинскую баню будут реконструировать, но при этом она сохранит свое назначение. Такое предложение городским властям сделала компания из Свердловской области.

По данным «Коммерсанта», на реконструкцию бани инвестор готов потратить 307 млн рублей. Их могут открыть к 2027 году, после того, как компания подпишет с пермскими властями договор о муниципально-частном партнерстве. По планам на разработку проектной документации, прохождение экспертизы и получение разрешения на реконструкцию уйдет полтора года.

Пушкинская баня находится на пересечении улиц Пушкина и Газеты Звезда. Здание было спроектировано в 1980-м году. Но в 2019-м баню закрыли из-за проблем с ремонтом.