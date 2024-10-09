Территорию через дорогу от ТЦ «СпешиLove» хотят отдать под реновацию

Еще одну территорию в Камской долине решили отдать под реновацию. Речь об участках, которые находятся в квартале улиц Спешилова, Маршала Жукова, Короленко. Это через дорогу от ТЦ «СпешиLove».

Документ появился на сайте министерства имущества Пермского края. В нем сказано, что общая площадь территории — 14,29 га, а проект нужно реализовать в течение девяти лет. Сносу подлежат восемь объектов капитального строительства, среди них — два недостроя.

На земельных участках разрешены многоэтажная (до 14 этажей высотой) и среднеэтажная (до 8 этажей) жилая застройка, детский сад или школа, поликлиника и стационар, гостиница (до 10 этажей), магазины, хранение и стоянка автотранспорта, деловое управление, ТЦ, банковское обслуживание и общепит.

Напомним, в Камской долине уже отдана под реновацию одна из территорий. На месте картодрома девелопер «Железно» будет возводить жилые дома, многофункциональный комплекс с аквапарком, детские сады и школы. Картодром компания построит в районе Гамовского тракта.