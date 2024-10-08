На новом участке набережной Перми, которую сейчас продляют, сделают причал для яхт и катеров. Марина — оборудованная гавань для судов, где предоставляют разные услуги от заправки до кемпинга — будет примыкать к зданию «Мотовилихинских заводов». Там же разместятся заправка для судов и кафе.

По данным издания Business Class, три пирса для марины сейчас проектируют. Проект планируют реализовать в 2025 году.

Напомним, набережную продлевают от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Работы начались весной 2024 года. Участок готов на 30%, сдать объект намерены в 2025 году. После этого пермская набережная станет одной из самых длинных в стране.