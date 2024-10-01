Все подготовительные работы по ремонту общественного пространства закончены. Теперь началось обустройство сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода. Там же продолжается строительство многофункционального павильона. Параллельно ведутся работы по берегоукреплению набережной. Оно готово на 80%.

Как рассказал глава города, ремонт нового участка продолжится и зимой. Он коснется тех работ, которые можно проводить при минусовых температурах —бетонирование монолитных подпорных стен.