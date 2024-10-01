Появились фотографии со строительства нового участка городской набережной от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». Он готов на 30%, рассказал глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале.
Все подготовительные работы по ремонту общественного пространства закончены. Теперь началось обустройство сетей наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода. Там же продолжается строительство многофункционального павильона. Параллельно ведутся работы по берегоукреплению набережной. Оно готово на 80%.
Как рассказал глава города, ремонт нового участка продолжится и зимой. Он коснется тех работ, которые можно проводить при минусовых температурах —бетонирование монолитных подпорных стен.
Напомним, работы по преображению набережной за ТЦ «Речник» начались весной 2024 года. Мы рассказывали и показывали, как изменится участок до «Мотовилихинских заводов»: его протяженность составит более 1,3 км.
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