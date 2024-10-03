Возле спортивного комплекса на Парковом появятся ресторан и кафе

Территорию рядом со спортивным комплексом «Спортхолл» в микрорайоне Парковый реконструируют. Управляющая объектом компания намерена обустроить там открытую спортплощадку с тренажерами и зонами отдыха.

Также возле «Спортхолла» построят еще одно здание площадью 2,2 тыс. м2. На первом этаже разместятся ресторан, кафе, спортивные магазины и офисы. По данным «Коммерсанта», второй этаж займет многофункциональный спортзал для баскетбола, настольного тенниса, бадминтона, гандбола с раздевалками и техническими помещениями.

Проект реконструкции спорткомплекса оценили в 168 млн рублей. Его одобрили на заседании городского совета по предпринимательству и инвестиционному климату. Закончить реновацию планируют к концу 2027 года.

Ранее мы рассказывали о том, что должны построить на месте стадиона «Трудовые резервы» в первую очередь.

Информационный обзор редакции.