Известно, что должны построить в районе стадиона «Трудовые резервы» в первую очередь

Появился проект планировки территории у стадиона «Трудовые резервы» для реновации. Документ опубликован на сайте министерства по управлению имуществом Пермского края. В нем же определены этапы строительства на участке, ограниченном улицами Аркадия Гайдара, Патриса Лумумбы, Крупской, Макаренко и зданиями по 3-му Поваренному Логу, 59 и Аркадия Гайдара, 1.

Первый этап включает возведение стадиона (его границы сдвинутся в сторону улицы Макаренко) и трехэтажного многофункционального спортивного комплекса «Трудовые резервы». Второй и третий этапы — это обустройство уличной дорожной сети, в частности, квартальной улицы и вспомогательной дороги с пешеходной частью вдоль реки Уинки. Далее инвестор займется строительством объектов бытового обслуживания и общественного питания.

Ранее мы рассказывали о том, что застройщик — ГК NOVA — намерен возвести 17 секций жилья. Самыми высокими должны стать три дома в 32 этажа. Пока прорабатывается окончательная концепция развития территории у стадиона «Трудовые резервы».