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Урбанистика

В районе ДКЖ могут возвести 50-этажное здание

Shutterstock

В районе ДКЖ намерены возвести дом высотой 150 метров. В нем будет 50 этажей и, как сообщает «Коммерсант», он может стать самым высоким зданием в Перми.

Строить 150-метровую башню собирается «Кортрос». Недавно компания выиграла право на комплексную застройку микрорайона ДКЖ. Участок в 25,3 га ограничен улицами Учительская, Боровая, Каменского, а также Папанинцев, Переселенческая, Гатчинская, Энгельса и Боровая. Изначально застройщик рассчитывал, что высота башни будет 105 м. Но сейчас представители компании уточняют вопросы по наличию высотных ограничений для данной территории.

Отметим, что на углу улиц Толмачева и Окулова другой застройщик намерен возвести высотку в 100 метров. Проект жилого дома был отправлен на общественные обсуждения.

Информационный обзор редакции.

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