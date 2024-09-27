Стадион «Юность» откроется после реконструкции в 2025 году

Дмитрий Махонин поручил министру строительства Пермского края Артему Габдрахманову взять на личный контроль завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию стадиона «Юность». Краевые власти планируют, что объект откроется после реконструкции летом 2025 года. Ранее завершить строительство обещали в этом году.

Напомним, реконструировать стадион начали в сентябре 2023 года. Для этого прежние строения демонтировали. В декабре рабочие забили первые сваи в основание будущего административного помещения. В июле рабочие возвели первый этаж, где разместятся подтрибунные и административные помещения. На площадке были смонтированы опоры под трибуны и трубы для канала хладоснабжения.

После реконструкции на стадионе появится четырехэтажный спортивный комплекс, а открытая арена будет обновлена. Новые трибуны вместят около 1,6 тыс. человек. В спортивном объекте оборудуют дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом.