На стадионе «Юность» монтируют опоры под трибуны

На улице Революции продолжается масштабная реконструкция стадиона «Юность». Эта стройка получила статус приоритетного проекта, ее ведут в рамках инфраструктурной программы «Пермь-300».

Рабочие уже возвели первый этаж, где разместятся подтрибунные и административные помещения. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства, сейчас на площадке монтируют опоры под трибуны и трубы для канала хладоснабжения, а также возводят каркас административного здания. После этого строители перейдут к устройству основания овала и поля.



Напомним, реконструировать стадион начали в сентябре 2023 года. Для этого прежние строения демонтировали. В декабре рабочие забили первые сваи в основание будущего административного помещения. После реконструкции на стадионе появится четырехэтажный спортивный комплекс, а открытая арена будет обновлена. Новые трибуны вместят около 1,6 тыс. человек. В спортивном объекте оборудуют дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Его должны сдать в 2024 году.