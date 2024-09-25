«Губаха» получит 1,6 млрд рублей на строительство двух гостиничных корпуса

Всесезонный спортивно-туристический комплекс «Губаха» ждут масштабные преобразования. Банк ВТБ открыл оператору курорта, компании «Новая Губаха», две кредитные линии на общую сумму 1,6 миллиардов рублей сроком на 12 лет. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Средства будут направлены на расширение горнолыжного курорта и создание инфраструктуры для круглогодичного отдыха. В рамках проекта планируется построить два новых гостиничных корпуса площадью по 2,5 тыс. м2 каждый, а также 20 коттеджей общей площадью около 3 тыс. м2.

Кроме того, на территории курорта появятся новые объекты туристической инфраструктуры: рестораны, кафе, учебный склон, веревочный парк, тюбинговая трасса, каток с прокатом оборудования, банный комплекс и другие. Общая площадь курорта составит около 180 гектаров. Все работы планируется завершить к 2027 году.

По словам генерального директора ООО «Новая Губаха» Тимура Габдуллина, предполагается, что посещаемость курорта будет расти ежегодно примерно на 30%. Так, по итогам 2023 года «Губаху» уже посетили 180 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, что в Губахе открылась первая в России башня обзора на вершине горнолыжного склона. Высота башни обзора – 47 м, а общая высота – 500 м над уровнем моря. Смотровая площадка в максимальной точке подъема располагается на отметке 36 м.

Информационный обзор редакции.