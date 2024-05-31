Первая в России смотровая площадка на вершине горнолыжного склона откроется в июне

В Губахе открывается первая в России Башня обзора на вершине горнолыжного склона. Уникальный объект уже представили Министерству туризма Пермского края, «Центру развития туризма» и десяткам СМИ региона.
Высота Башни обзора – 47 м, а общая высота – 500 м над уровнем моря. Смотровая площадка в максимальной точке подъема располагается на отметке 36 м. Подъем гостей наверх осуществляется в гондоле весом около 10 тонн с панорамными окнами. Единовременно посещать Башню сможет 30 человек. В перспективе гондолу оборудуют вращающимся полом, зоной отдыха, а также отоплением в зимний период и кондиционерами – в летний.
Башня обзора носит название GU SKY TOWER, что в переводе означает «Небесная башня Гу». Это отсылка к истории легендарных вогулов, одного из коренных народов пермской гории, а также к знаменитому фильму «Сердце Пармы» режиссера А. Мегердичева, сцены которого снимались именно на губахинской земле с участием большого количества местных жителей.
Часть башни будет оформлена в виде крепости вогулов. С атмосферной обстановкой, в стиле этого этноса – деревянные нетесаные стены, черепа животных, оружие воинов и, конечно, идолы. Все это призвано погрузить посетителей в уникальную атмосферу, где обитают духи Пармы.
Всесезонный курорт «Губаха» долго шел к этому событию, ведь уникальное по своей конструкции и месторасположению сооружение требовало детальной проработки на каждом этапе строительства. Несмотря на все сложности, сегодня Башня готова к приему первых гостей. В настоящее время завершаются работы по оформлению объекта и благоустройству площадки вокруг. Планируется, что для широкой публики Башня откроется уже в июне 2024 года.
«С 2019 года "Губаха" позиционирует себя именно как всесезонный курорт. И мы планомерно движемся к этому, развиваем инфраструктуру. Помимо зимних активностей, наш курорт уже несколько лет расширяет летнее направление – у нас есть сплавы и экскурсии, катания на трайках, квадроциклах и моторной лодке, большие спортивные и развлекательные мероприятия на горе, – рассказал Рашид Габдуллин, учредитель Всесезонного курорта «Губаха». – И наша Башня обзора призвана стать одним из главных объектов, куда будут приезжать туристы со всей страны круглый год. Мы гордимся тем, что нам удалось создать и запустить такой грандиозный проект первыми в России. Мы искренне любим наш Пермский край, его природу, его богатую историю, и хотим, чтобы как можно больше жителей нашей страны увидели его красоту».
Ранее мы рассказывали о том, что в июне в Пермском крае откроется музей сладостей.
Информационный обзор редакции. 6+
Комментарии (0)