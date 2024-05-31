Первая в России смотровая площадка на вершине горнолыжного склона откроется в июне

Башня обзора носит название GU SKY TOWER, что в переводе означает «Небесная башня Гу». Это отсылка к истории легендарных вогулов, одного из коренных народов пермской гории, а также к знаменитому фильму «Сердце Пармы» режиссера А. Мегердичева, сцены которого снимались именно на губахинской земле с участием большого количества местных жителей.

Часть башни будет оформлена в виде крепости вогулов. С атмосферной обстановкой, в стиле этого этноса – деревянные нетесаные стены, черепа животных, оружие воинов и, конечно, идолы. Все это призвано погрузить посетителей в уникальную атмосферу, где обитают духи Пармы.

Всесезонный курорт «Губаха» долго шел к этому событию, ведь уникальное по своей конструкции и месторасположению сооружение требовало детальной проработки на каждом этапе строительства. Несмотря на все сложности, сегодня Башня готова к приему первых гостей. В настоящее время завершаются работы по оформлению объекта и благоустройству площадки вокруг. Планируется, что для широкой публики Башня откроется уже в июне 2024 года.