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Урбанистика

Известно, когда возобновят работы на Чусовском мосту

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В министерстве транспорта по Пермскому краю рассказали, что планируют возобновить работы на Чусовском мосту в третьем квартале 2024 года.

Как сообщает «КП» с отсылкой на  пресс-службу минтранса, подрядчику нужно будет завершить работы, как на новой очереди: развязки, подъездные пути к мосту, так и реконструировать старый мост.

Напомним, концессионное соглашение по строительству Чусовского моста заключили в 2017 году. В планах было — построить новый мост, а старый отреставрировать. В 2023 году строительные работы на мосту приостановили. Его должны были открыть после реконструкции в марте 2024 года.

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