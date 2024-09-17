18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Фудмолл в депо на Разгуляе намерены открыть через три года

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Фудмолл в здании бывшего трамвайного депо на Разгуляе намерены открыть в 2027 году. Пока на территории начались проектно-изыскательные работы.

До мая 2025 года арендатор помещения на Пермской, 1 — ООО «Альянс» — планирует разработать и согласовать проектную документацию. Как сообщает издание «Текст» с отсылкой на городскую администрацию, на ее основании будет проводиться комплексная реставрация.

Отметим, что бывшее трамвайное депо на Разгуляе является объектом культурного наследия регионального значения. В фудмоле, который откроется в нем, намерены устроить 24 корнера с кухнями разных стран, ряды с фермерской продукцией, а также пекарню, салон цветов и ночной клуб с танцполом. Ранее проект планировали реализовать в 2025 году.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: