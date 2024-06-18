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Урбанистика

Началась разработка проекта фудмола в трамвайном депо на Разгуляе

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Определена компания, которая разработает проект приспособления бывшего трамвайного депо на Разгуляе под фудмол. Как сообщает Business Class, это будет пермская компания — ООО «Союз ПС», которая уже занималась другими объектами культурного наследия: один из корпусов на заводе Шпагина, Королевские номера и дом купца Грибушина» в Кунгуре.

Пока научно-проектная документация находится на стадии разработки. Но когда ее закончат готовить, пока неизвестно.

Напомним, на месте бывшего ремонтного цеха на Пермской, 1 планируют открыть фудмол. В прошлом году представили его концепцию. Она предполагает 24 корнера с кухнями разных стран, ряды с фермерской продукцией, пекарню, салон цветов и ночной клуб с танцполом. Проект планировали реализовать в 2025 году, инвестиции оценивали в 200 млн рублей.

Здание на Пермской, 1 было построено в 1916 году, является объектом культурного наследия регионального значения. Ранее здесь было трамвайное депо, затем здание использовали в качестве ремонтного цеха. В 2021 году он закрылся.

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