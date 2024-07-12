Северное кладбище намерены расширить

Северное кладбище в Перми будут расширять. Городские власти готовы выделить 24,9 млн рублей на подготовку площадей для захоронения и обустройство проездов между кварталами.

В технической документации указано, что деревья и кустарники нужно выкорчевать, а землю под ними разровнять. Площадь, на которую увеличится Северное кладбище, составит 19,5 га. Работы разделят на два этапа: первый должны закончить к началу декабря этого года, а следующий — к середине мая 2025-го.

Напомним, на Северном кладбище власти намерены также построить быстровозводимый крематорий.