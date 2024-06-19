Крематорий может построить оператор по сбору и утилизации мусора

Строительством быстровозводимого крематория в Перми может заняться краевой оператор по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО). Его планируют разместить на территории Северного кладбища.

Оператор ТКО будет возводить здание, а городская администрация должна предоставить земельный участок под него. Как сообщает «Коммерсант», инвестпроекту намерены присвоить статус «приоритетный». Его планируют реализовывать в несколько этапов. К 2024-2025 году возведут крематорий, рассчитанный на 10 тыс. кремаций в год, и зал прощания. На втором этапе будут строить колумбарий и административное здание.

Напомним, разговоры о необходимости строительства крематория в Перми ведутся более десяти лет. В 2013 году началось строительство первой очереди на территории Восточного кладбища, но его приостановили.

В феврале 2024 года власти предложили построить крематорий из быстровозводимых конструкций на Северном кладбище. Для этого изучался опыт других регионов. Весной мэр Перми заявил, что расходы на крематорий перенесли с 2024 на 2025 год. Тогда велись работы по корректировке техзадания, так как изначальный проект морально устарел.