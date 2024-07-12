Известно, каким темам будет посвящена экспозиция визит-центра долины Егошихи

Экспозицию визит-центра долины реки Егошихи подготовит Пермский краеведческий музей. В пресс-службе городской администрации рассказали, из чего она будет состоять.

Визит-центр у Северной дамбы станет первым навигатором по системе экскурсионных маршрутов в долине реки Егошиха. Здесь можно будет получить информацию об экопарке «Егошихинская долина» и уникальных особенностях этого маршрута. Визит-центр будет включать образовательное и рекреационное пространства, а также интерактивную экспозицию. Она будет состоять из трех разделов: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю», «Первогород и слои времени». В интерактивных модулях экспозиции визит-центра представят темы, связанные с археологической историей и основанием Перми, геоморфологическим строением речных долин.

«В фондах Пермского краеведческого музея хранятся артефакты — фотографии, на которых запечатлены важные моменты разного времени: это и промышленная зона XVIII века, и пикники в долине в конце XIX века, и колонны демонстрантов, продвигающихся по долине Егошихи из Мотовилихи в центр Перми весной 1917 года, и спортивные состязания в середине XX века, садовые участки, существовавшие здесь до 2000-х годов. Этапы развития города и смена исторических эпох отражены в памяти людей и запечатлены в материалах фондовых коллекций музея», — рассказали в пресс-службе администрации.

При проектировании визит-центра помог опыт команды Пермского краеведческого музея в создании интерактивных выставок и экспозиций. В нем участвуют географы, историки, педагоги, а также сотрудники из Детского музейного центра и Дома Мешкова.

Кстати! Команда Пермского краеведческого музея стала лауреатом премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Перми» — 2024 в номинации «Наука и жизнь».