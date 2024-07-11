Известно, сколько времени займет переезд фондов галереи

Директор пермской галереи Юлия Тавризян в эфире «Вести ФМ» рассказала, что переезд фондов в новое здание на территории завода Шпагина займет от года до полутора лет.

Но первую выставку в новом здании галерея намерена презентовать в 2024 году. Планируется, что новые экспозиции будут открываться с периодичностью в два месяца. Фонды пермской галереи насчитывают 62 тыс. экспонатов.

Напомним, строительство нового здания галереи началось весной 2021 года. Это будет четырехэтажное здание с видом на Каму, его общая площадь 21,6 тыс. м2 — это в семь раз больше, чем было в Кафедральном соборе. Мы показывали эскизы первого этажа галереи. Закончить работы должны были в мае 2024-го, а переезд завершить к осени этого же года. В феврале подрядчик занимался отделочными работами и монтажом фасада из медных панелей, завершал остекление и монтаж внутренних инженерных сетей.