Галерея показала эскизы первого этажа нового здания

Стало известно, как будет выглядеть первый этаж новой художественной галереи, которая строится на территории завода Шпагина.

На входе посетителей ждет светлое и просторное фойе. Рядом будут расположены кассы, гардероб, коворкинг, кофейня. Здесь же разместятся лекционный, малый и читальный залы, временная экспозиция, сувенирный магазин, детский центр. Дизайн разрабатывала компания Project Eleven.

Напомним, строительство нового здания галереи началось весной 2021 года. Закончить его планируют в мае 2024 года. По проекту это будет четырехэтажное здание на территории завода Шпагина с видом на Каму. Из прежнего места жительства – Спасо-Преображенского собора – галерея съехала в 2023 году.