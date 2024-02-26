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Урбанистика

Галерея показала эскизы первого этажа нового здания

Пермская художественная галерея

Стало известно, как будет выглядеть первый этаж новой художественной галереи, которая строится на территории завода Шпагина.

На входе посетителей ждет светлое и просторное фойе. Рядом будут расположены кассы, гардероб, коворкинг, кофейня. Здесь же разместятся лекционный, малый и читальный залы, временная экспозиция, сувенирный магазин, детский центр. Дизайн разрабатывала компания Project Eleven.

Напомним, строительство нового здания галереи началось весной 2021 года. Закончить его планируют в мае 2024 года. По проекту это будет четырехэтажное здание на территории завода Шпагина с видом на Каму. Из прежнего места жительства – Спасо-Преображенского собора – галерея съехала в 2023 году.

Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея
Пермская художественная галерея

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