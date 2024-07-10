В парке Горького должны будут пересмотреть планы по озеленению

Парк Горького обяжут пересмотреть концепцию озеленения территории и создать новый документ. Эта тема обсуждалась на общественных слушаниях по экологическому развитию парка, рассказала одна из их участниц, экоактивистка Надежда Баглей.

По словам управляющего парком Горького Рашида Габдуллина, есть документ стратегического озеленения на 25 лет. Его разработали в 2017 году. Все рекомендации в парке Горького выполняют, в частности, массово сажают кустарники, удаляют только аварийные деревья и обязательно с комиссионным обследованием, содержат участки без регулярного кошения травы.

По словам начальника управления по экологии и природопользованию Дмитрия Андреева, эта стратегия сейчас устарела. Одна из причин в том, что большая часть деревьев в парке — восьмидесятилетние липы, их нужно поэтапно заменять, а не ждать, когда они начнут выпадать. В итоге администрация города отзывает свое согласование документа по развитию озеленения парка Горького.

Напомним, в Перми сейчас активно обсуждают дальнейшую судьбу парка Горького: озеленение, количество аттракционов, архитектуру и функции пространства в целом.