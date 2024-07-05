У мыса Стрелка построят парк-отель с вертолетной площадкой

Территорию у мыса Стрелка намерены застроить парк-отелем со спуском к Каме и вертолетной площадкой. Его планируют открыть к 2027 году.

Парк-отель будет называться «Королёво», он расположится в деревне Городище, рядом с местом, где Кама впадает в Чусовую. По данным 59.ru, отель будет четырехзвездочным, недалеко от него откроют ресторан, фестивальную площадь, прогулочную зону у реки и тропу у леса. На спортивных площадках устроят скалодром, теннисный корт, зоны для игр в волейбол, мини-футбол и бадминтон. У парк-отеля будет собственная вертолетная площадка, причал и лодочная станция для швартовки маломерных судов.

Средства на строительство парк-отеля в районе мыса Стрелка выделят по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры». По данным пресс-службы краевого правительства, общая стоимость проекта — около 2,5 млрд руб.

Ранее мы рассказывали подробности об аквапарке, школе и домах, которые построят в Камской долине.

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