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Урбанистика

Известно, кто будет застраивать Камскую долину в рамках КРТ

Shutterstock

Камскую долину в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет развивать девелопер «Железно». Компания выиграла лот на право заключения договора о КРТ по цене 170,2 млн рублей.

Речь об участке на месте бывшего картодрома в Камской долине, он ограничен улицами Спешилова и Маршала Жукова. Планируется, что там появится жилье, школа и детский сад, вокруг создадут улично-дорожную сеть. Объекты социнфраструктуры после ввода должны будут передать властям. Победитель торгов построит еще аквапарк в Камской долине.

Также девелопер «Железно» займется участком на шоссе Космонавтов, рядом с Гамовским трактом — построит новый картодром. Разрешение на возведение этого объекта выдадут в первую очередь, а уже после будут демонтировать старый картодром.

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