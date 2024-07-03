Известно, кто будет застраивать Камскую долину в рамках КРТ

Камскую долину в рамках комплексного развития территории (КРТ) будет развивать девелопер «Железно». Компания выиграла лот на право заключения договора о КРТ по цене 170,2 млн рублей.

Речь об участке на месте бывшего картодрома в Камской долине, он ограничен улицами Спешилова и Маршала Жукова. Планируется, что там появится жилье, школа и детский сад, вокруг создадут улично-дорожную сеть. Объекты социнфраструктуры после ввода должны будут передать властям. Победитель торгов построит еще аквапарк в Камской долине.

Также девелопер «Железно» займется участком на шоссе Космонавтов, рядом с Гамовским трактом — построит новый картодром. Разрешение на возведение этого объекта выдадут в первую очередь, а уже после будут демонтировать старый картодром.